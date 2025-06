MotoGp oggi ad Aragon: orari qualifiche e Sprint Race in diretta su Sky e TV8

La MotoGp torna protagonista in Spagna con l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2025. Oggi, sabato 7 giugno, sul circuito di Aragon si disputano le qualifiche e la gara Sprint, due momenti chiave per definire la griglia e assegnare punti pesanti in classifica.

Dopo il trionfo di Marco Bezzecchi su Aprilia a Silverstone, i riflettori sono puntati su Marc Marquez (Ducati), attuale leader con 196 punti. Lo inseguono il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) a quota 172 e Francesco Bagnaia (Ducati) con 124 punti.

Leggi anche Motogp Aragon: Marc Marquez domina anche le seconde prove libere davanti al fratello Alex

Le qualifiche del Gran Premio di Aragon sono in programma alle ore 10:45, mentre la Sprint Race scatterà alle 14:55. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sky Sport.

Chi preferisce la visione in chiaro potrà seguire qualifiche e Sprint anche su TV8, con diretta gratuita. Per lo streaming, gli appuntamenti saranno disponibili su Sky Go, NOW e sul sito ufficiale di TV8.