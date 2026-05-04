Jeff Bezos vende Koru, il mega yacht da 127 metri troppo grande e costoso da gestire

Jeff Bezos mette in vendita Koru perché troppo grande da gestire, il veliero da 127 metri ha costi annuali fino a 30 milioni e fatica a trovare posto nei porti più esclusivi.

Jeff Bezos ha deciso di mettere sul mercato Koru, il gigantesco yacht a vela lungo 127 metri costruito nei Paesi Bassi. La notizia arriva dagli Stati Uniti e riguarda una delle imbarcazioni private più imponenti mai realizzate, simbolo del patrimonio del fondatore di Amazon.

L’imbarcazione, dal valore stimato intorno ai 427 milioni di euro, è progettata per offrire il massimo del comfort. A bordo ci sono una piscina coperta, un eliporto e una statua che raffigura Lauren Sánchez, compagna di Bezos. Il veliero dispone di tre alberi alti circa 70 metri e può accogliere fino a 18 ospiti, assistiti da un equipaggio di 36 persone.

La decisione di vendere non nasce da esigenze economiche. Il problema principale riguarda le dimensioni stesse dello yacht, che rendono complicati gli spostamenti e l’accesso ai porti più esclusivi. In diversi casi, infatti, le strutture non sono attrezzate per ospitare una nave di questa portata.

Oltre alle difficoltà logistiche, pesa anche il capitolo delle spese. La gestione annuale di Koru richiede tra i 17 e i 25 milioni di euro, cifra necessaria per coprire manutenzione, carburante e stipendi dell’equipaggio. Un impegno economico che limita la platea di possibili acquirenti a una ristretta élite.

Con la vendita, Bezos si prepara quindi a separarsi da uno degli yacht più riconoscibili al mondo, diventato negli anni un vero e proprio simbolo di lusso estremo ma anche di gestione complessa.