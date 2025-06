Nozze da sogno a Venezia per Jeff Bezos: tra vip, blindature e proteste ambientali

Oggi, una ventina di attivisti di Extinction Rebellion ha organizzato un sit-in di protesta proprio durante le celebrazioni di nozze da sogno a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Mentre le star internazionali si radunano tra location esclusive e blindature di lusso, il contrasto tra glamour e ambiente accende i riflettori sulle sfide della città lagunare. Un evento che promette di far discutere molto ancora, tra emozione e polemica.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno dato il via alle celebrazioni per le loro nozze a Venezia, tra ospiti internazionali, location esclusive e proteste ambientaliste. Mentre la città lagunare si prepara alla prima festa privata, continuano ad arrivare celebrità dagli Stati Uniti, attirando l’attenzione di media e attivisti.

Oggi, una ventina di attivisti di Extinction Rebellion ha organizzato un flash mob in Piazza San Marco, inscenando una protesta contro il matrimonio dell’imprenditore. Due manifestanti sui trampoli, vestiti da sposi, hanno rappresentato simbolicamente la coppia, mentre altri quattro attivisti — “testimoni” incatenati — impersonavano media, giustizia, governi e business. Alcuni hanno tentato di arrampicarsi sui pennoni della piazza, ma sono stati bloccati dalla polizia.

Leggi anche Bezos a Venezia: nozze da sogno, eventi esclusivi e beneficenza

“Secondo le stime, l’1% più ricco della popolazione è responsabile di circa il 20% dell’aumento della temperatura globale”, si legge su Instagram nel profilo ufficiale del collettivo, che già ieri aveva srotolato uno striscione di protesta sulla gru dell’hotel Danieli. “La ricchezza di figure come Zuckerberg, Musk e Bezos continua a crescere, così come il loro potere politico e mediatico, contribuendo al peggioramento della crisi climatica e mettendo in pericolo la democrazia”.

La città resta in massima allerta: per oggi sono attese nuove azioni di protesta, mentre nel chiostro della Madonna dell’Orto, alle ore 18, è prevista la prima grande festa nuziale. La zona è completamente blindata e inaccessibile, sia via terra che via acqua. Il Comune di Venezia ha emanato una nuova ordinanza che vieta anche l’accesso pedonale.

Nel frattempo, continuano gli arrivi di ospiti illustri. Tra i primi ad essere avvistati oggi c’è Oprah Winfrey, che ha scelto un look casual total white, adatto alle alte temperature. Insieme a lei sono sbarcate Kim e Khloé Kardashian con la madre Kris Jenner e il compagno Corey Gamble. Kim ha optato per un outfit total black con stivali pitonati, mentre Khloé ha indossato una tuta animalier. Jenner, nota come “Momager”, ha scelto un completo nero con pizzi e balze.

Tra gli ultimi ad arrivare anche Orlando Bloom, fotografato con canotta e pantaloncini al fianco delle Kardashian al The Gritti Palace, uno degli hotel extralusso prenotati da Bezos. La compagna Katy Perry è assente perché impegnata in un tour in Australia. Secondo indiscrezioni, la coppia starebbe vivendo un periodo di crisi, non ancora confermato ufficialmente.

Tra gli altri invitati segnalati oggi figurano Domenico Dolce, Ivanka Trump e, secondo alcune fonti internazionali, anche Bill Gates. La lista di ospiti continua ad allungarsi, mentre Venezia si trasforma nel centro dell’attenzione globale per le nozze di uno degli uomini più ricchi del pianeta.