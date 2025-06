Jeff Bezos e Lauren Sánchez: nozze da sogno a Venezia tra lusso, vip e proteste

Oggi Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da sogno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono uniti in matrimonio sull’isola di San Giorgio Maggiore, tra sfarzo, vip e qualche protesta. Un evento esclusivo, blindato e avvolto in un’aura di magia e glamour, che ha fatto parlare il mondo intero. Tra luci, emozioni e qualche voce critica, questa celebrazione segna un capitolo unico nella storia delle nozze vip. Il weekend veneziano prosegue tra meraviglia e polemiche.

Oggi, 27 giugno 2025, Jeff Bezos e Lauren Sánchez si uniscono in matrimonio in una cornice mozzafiato: l’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, trasformata per l’occasione in un palcoscenico esclusivo e blindatissimo.

Il week-end delle nozze è iniziato ieri con una cena nel suggestivo chiostro della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio. Alla serata – senza smartphone, secondo quanto trapelato – hanno partecipato circa 200–250 ospiti vip: nomi eccezionali come Kim e Khloé Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates, Orlando Bloom, Tom Brady, la regina Rania di Giordania e Leonardo DiCaprio.

La cerimonia vera e propria si svolge oggi sulla storica isola di San Giorgio Maggiore, con le promesse pronunciate in un’atmosfera intima e visivamente spettacolare. Sono previste esibizioni orchestrali, tra cui interviene il tenore Matteo Bocelli, e uno show pirotecnico visibile dalla laguna.

Domani, sabato 28 giugno, l’evento culminerà con un gala di gala all’Arsenale, nell’area delle Tese. La scenografia sarà sontuosa, e si vocifera la presenza di Lady Gaga (e forse Beyoncé) per l’intrattenimento musicale.

Il budget stimato dell’intera operazione oscilla tra 40 e 50 milioni di euro, cifra record per un matrimonio privato. Decine di jet privati e yacht hanno affollato il Marco Polo e la laguna, mentre gli ospiti soggiornano in hotel di lusso come l’Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, Gritti Palace e The St. Regis.

La sicurezza è stata intensificata con controlli terra-acqua, anti-drone, vigilanza privata e contributi economici (circa €13.500) per il personale di polizia.

Tuttavia, l’evento ha attirato critiche e proteste: attivisti di Extinction Rebellion e Greenpeace hanno inscenato flash-mob in piazza San Marco, esposizione di manichini raffiguranti Bezos nei canali, striscioni come “No Space for Bezos” e la minaccia di bloccare l’acqua con coccodrilli gonfiabili.

In segno di riconoscenza verso la città, la coppia ha donato 3 milioni di euro a fondazioni locali impegnate nella tutela della laguna, tra cui Corila, Venice International University e l’Ufficio Unesco di Venezia.

Le nozze Bezos-Sánchez rappresentano un mix di stile, potere e impegno ambientale, con riflessi sul prestigio e sull’economia di Venezia: i rappresentanti locali stimano un indotto tra 20 e 48 milioni di euro, nonostante le tensioni sul turismo di lusso.

L’evento segna non solo l’unione personale dei due sposi, ma anche la volontà di lasciare un segno sul futuro della Serenissima: tra fascino senza tempo, scenografie da sogno e critiche sociali, queste nozze parleranno anche di responsabilità e sostenibilità.