Stati Uniti, 1500 beagle liberati dai laboratori dopo test chimici e avviati all'adozione

Negli Stati Uniti 1500 beagle sono stati liberati dai laboratori dopo un accordo con l’azienda proprietaria. Gli animali erano usati per test chimici e ora iniziano un percorso di cure e adozione.

Negli Stati Uniti circa 1.500 beagle utilizzati per esperimenti su prodotti chimici sono stati sottratti ai laboratori e affidati a due organizzazioni animaliste. L’operazione è nata da un’intesa con Ridglan Farms, società che gestiva le strutture dove gli animali venivano impiegati nei test.

A coordinare il trasferimento sono state Big Dog Ranch Rescue e Center for a Humane Economy, che hanno preso in carico i cani per avviare un programma di recupero e adozione. Nei primi giorni sono stati spostati centinaia di esemplari, mentre altri verranno trasferiti progressivamente nelle prossime settimane.

Alle operazioni ha partecipato anche la giornalista Giuliana Rancic, che ha documentato i momenti iniziali del salvataggio e l’arrivo dei primi animali fuori dalle gabbie. Alcune proteste legate alla vicenda hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con tensioni registrate durante le manifestazioni.

I cani vengono ora accolti in una struttura temporanea in Wisconsin, dove ricevono visite veterinarie complete. In questa fase vengono vaccinati, dotati di microchip e sottoposti a sterilizzazione, prima di essere affidati ai centri di recupero che selezioneranno le famiglie adottive.

Non tutti gli animali sono ancora usciti dai laboratori, ma le associazioni prevedono di completare il trasferimento a breve. Parallelamente emergono sviluppi sul piano legale: Ridglan Farms ha accettato di rinunciare alla licenza statale di allevamento a partire dal 1° luglio, nell’ambito di un accordo per evitare un processo per presunti maltrattamenti, accuse che l’azienda continua a negare.