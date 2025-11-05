Putin minaccia una risposta ai test nucleari di Stati Uniti e altri Paesi

La Russia reagirà in modo adeguato a eventuali test nucleari condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza, affermando che Mosca non potrà restare indifferente di fronte a possibili violazioni del Trattato di non proliferazione nucleare.

Putin ha spiegato che, se gli Stati Uniti o altri Stati firmatari del trattato avessero realmente effettuato test nucleari, la Russia sarebbe costretta a rispondere con misure appropriate. Il leader del Cremlino ha ribadito che Mosca continuerà a monitorare con attenzione le attività legate alla sperimentazione di armi atomiche in tutto il mondo.

Le dichiarazioni del presidente russo giungono dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver dato istruzioni per riprendere i test sulle armi nucleari, motivando la decisione con la necessità di mantenere la superiorità strategica di Washington. Secondo Trump, anche altri Paesi starebbero già effettuando test in violazione degli accordi internazionali.

Il nuovo monito di Putin riaccende così le tensioni sul tema della corsa agli armamenti nucleari, in un momento di crescente rivalità tra le potenze mondiali.