Nicole Minetti, grazia sotto verifica per l'adozione del figlio: indagini tra Uruguay e Stati Uniti

Nicole Minetti ottiene la grazia ma emergono dubbi sull’adozione del figlio uruguaiano che ha motivato il provvedimento. Il ministero della Giustizia avvia nuovi controlli all’estero per verificare i documenti presentati.

La grazia concessa a Nicole Minetti torna sotto esame a poche ore dalla conferma della regolarità della procedura. Il ministero della Giustizia ha autorizzato nuovi accertamenti richiesti dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano, dopo le informazioni emerse sull’adozione di un bambino originario dell’Uruguay.

Secondo quanto riportato negli atti, proprio la situazione sanitaria del minore avrebbe inciso sulla richiesta di clemenza. I legali dell’ex consigliera regionale avevano indicato un percorso di cura complesso, culminato nel 2021 con un intervento chirurgico negli Stati Uniti, al Boston Children’s Hospital, dopo due pareri contrari ricevuti in Italia dagli ospedali San Raffaele di Milano e di Padova.

L’operazione, tuttavia, non avrebbe risolto definitivamente le condizioni del bambino. Nella documentazione si parla di possibili complicazioni emerse durante un controllo effettuato il 16 aprile 2025, elemento che rafforza la necessità di continuità nelle cure mediche e stabilità familiare.

I nuovi approfondimenti si concentrano anche su aspetti legati all’adozione. In Uruguay, infatti, le autorità avrebbero avviato ricerche sulla madre biologica del minore. Il bambino risulta adottato da Minetti insieme al compagno Giuseppe Cipriani, imprenditore legato alla storica famiglia dell’Harry’s Bar.

La Procura generale milanese ha quindi avviato verifiche fuori dai confini italiani, con accertamenti in corso tra Uruguay e Stati Uniti. In Italia, al momento, tutta la documentazione risulta formalmente corretta e priva di anomalie, come confermato dal sostituto procuratore Gaetano Brusa, che ha seguito le verifiche iniziali.

La situazione resta aperta. Se dovessero emergere incongruenze o elementi non veritieri alla base della richiesta, il provvedimento di grazia potrebbe essere rimesso in discussione. Al termine degli accertamenti, sarà il ministro della Giustizia a trasmettere gli esiti al Presidente della Repubblica.