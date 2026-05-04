Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, crisi dopo 10 anni insieme e nozze in bilico

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si allontanano dopo dieci anni insieme, la sua assenza al compleanno del 27 aprile e i segnali sui social fanno pensare a una crisi concreta mentre il matrimonio previsto in autunno resta incerto.

Tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni il rapporto sembra essersi incrinato dopo una lunga storia durata circa dieci anni. Alcuni indizi recenti fanno pensare a un momento delicato per la coppia, proprio mentre il matrimonio era stato fissato per l’autunno.

Il primo segnale è arrivato il 27 aprile, giorno del compleanno di Tosoni, quando l’attore non era presente alla festa. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha alimentato dubbi sulla solidità della relazione. A questo si aggiunge un altro dettaglio: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, gesto che spesso accompagna momenti di distanza tra partner.

Solo pochi mesi fa, a gennaio 2026, Pasotti aveva fatto una proposta di matrimonio pubblica e molto scenografica. Alla fine dello spettacolo “La strana coppia”, diretto da lui e interpretato da Tosoni insieme a Giampiero Ingrassia, l’attore si era inginocchiato sul palco davanti al pubblico, chiedendole di sposarlo. La risposta era stata un sì emozionato, accolto dagli applausi della sala.

Fino all’estate precedente, Pasotti parlava apertamente del futuro con la compagna, spiegando di voler condividere con lei il resto della vita e di non aver mai percepito come un problema la differenza d’età, che li separa di quasi vent’anni.

Oggi, però, quei progetti sembrano meno certi. L’assenza al compleanno e il cambiamento nei rapporti sui social indicano una distanza evidente, mentre resta da capire se si tratti di una fase temporanea o di una rottura definitiva.