Giorgio Pasotti chiede a Claudia Tosoni di sposarlo a teatro: la storia della futura sposa

Una proposta inattesa, un teatro in silenzio e un anello sul palco: Giorgio Pasotti ha scelto la scena per chiedere a Claudia Tosoni di sposarlo, trasformando la serata torinese in un ricordo indelebile per tutti i presenti.

Gli spettatori seduti in platea a Torino, il 18 gennaio, pensavano di assistere soltanto a uno spettacolo. Invece, al termine de “La strana coppia”, la rappresentazione si è trasformata in un momento privato reso pubblico da un gesto carico di emozione.

Giorgio Pasotti, regista della pièce, è salito sul palco davanti a Claudia Tosoni, protagonista dello spettacolo insieme a Giampiero Ingrassia. Con un mazzo di rose bianche e un anello in mano, si è inginocchiato e ha pronunciato la domanda che ha sorpreso l’intero teatro.

Leggi anche C'è posta per te: Giuseppe tradisce Valeria, implora perdono e le chiede di sposarlo

La risposta di Claudia è arrivata senza esitazioni, seguita da abbracci e applausi che hanno avvolto la coppia. Alcuni presenti hanno immortalato la scena, fissando l’istante in cui l’attrice, visibilmente commossa, ha accettato la proposta di Giorgio Pasotti.

Poco dopo, i due hanno condiviso sui social una foto scattata dietro le quinte, accompagnata soltanto dalla scritta: “Torino, 18 gennaio 2026”. Un riferimento essenziale, ma sufficiente per raccontare un passaggio decisivo della loro storia.

Pasotti e Tosoni stanno insieme dal 2017. Lui ha 53 anni, lei 34, un dettaglio che l’attore non ha mai considerato un limite. In diverse occasioni ha ribadito di non aver mai avvertito la differenza d’età come un ostacolo nel loro rapporto.

Claudia è entrata con delicatezza anche nella vita familiare dell’attore, che è padre di Maria, nata dalla relazione con Nicoletta Romanoff. Un equilibrio costruito con rispetto, senza forzature, che ha contribuito a rafforzare il legame tra tutti.

In un’intervista rilasciata lo scorso luglio, Pasotti aveva già espresso il desiderio di condividere il futuro con Claudia Tosoni, raccontando quanto avesse apprezzato la sua capacità di non essere mai invadente e di mantenere un rapporto sereno con la madre di sua figlia.

La proposta sul palco non è stata quindi un colpo di testa, ma la naturale evoluzione di una relazione costruita nel tempo, fatta di rispetto, complicità e scelte ponderate.