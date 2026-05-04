Cameron Diaz mamma a 53 anni, nato il terzo figlio Nautas Madden annunciato dal marito

Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta a 53 anni, il marito Benji Madden ha annunciato la nascita sui social con un post illustrato. La coppia accoglie il piccolo Nautas, ampliando una famiglia già molto riservata.

Cameron Diaz ha dato alla luce il suo terzo figlio a 53 anni. La notizia è arrivata direttamente dal marito Benji Madden, che ha scelto Instagram per condividere la nascita del piccolo Nautas Madden con un post originale accompagnato da un’illustrazione in stile pirata.

Nel messaggio pubblicato online, Madden ha raccontato la felicità della coppia per l’arrivo del bambino, parlando di un momento vissuto con entusiasmo e gratitudine. Ha dato il benvenuto al figlio appena nato, sottolineando quanto la famiglia stia attraversando un periodo sereno e pieno di energia.

I due sono già genitori di Raddix Wildflower, di sei anni, e di Cardinal, che ne ha due. Nonostante la notorietà, hanno sempre mantenuto una linea molto discreta sulla vita privata, scegliendo di condividere solo pochi momenti legati ai figli.

In passato, l’attrice aveva raccontato come la maternità fosse una decisione presa con convinzione, arrivata in una fase della vita più matura. Aveva anche parlato del desiderio di restare attiva e presente per i suoi bambini, ironizzando sulla voglia di vivere il più a lungo possibile per accompagnarli nella crescita.