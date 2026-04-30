Sara Tozzi mamma, nato il primo figlio con Pierluigi Cappelluzzo ma il nome resta segreto

Sara Tozzi ha annunciato la nascita del suo primo figlio il 29 aprile 2026, condividendo sui social una foto subito dopo il parto. Accanto a lei il compagno Pierluigi Cappelluzzo, mentre resta ancora sconosciuto il nome del neonato.

Sara Tozzi ha dato alla luce il suo primo bambino e ha scelto i social per comunicare la notizia. L’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto intimo, realizzato poche ore dopo il parto, in cui tiene il neonato tra le braccia mentre il compagno le è accanto e lo bacia. A fare da didascalia soltanto la data, 29 aprile 2026, e un cuore azzurro con la lettera “E”, unico indizio legato al nome del piccolo.

Il dettaglio dell’iniziale ha incuriosito i follower, ma né la neomamma né il papà hanno aggiunto altre informazioni. Il nome del bambino, almeno per ora, resta riservato.

Il pubblico televisivo aveva conosciuto Sara Tozzi durante la stagione 2019/2020 di Uomini e Donne. In quell’edizione condivideva il trono con Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Il suo percorso fu segnato dal rapporto con Javier Martinez, ma si concluse anticipatamente quando decise di lasciare il programma dichiarando di provare ancora sentimenti per il suo ex.

Dopo quell’esperienza, la vita sentimentale di Sara ha preso una direzione diversa. La relazione con Pierluigi Cappelluzzo, calciatore della Correggese impegnata nel campionato di Serie D, è cresciuta lontano dai riflettori. Nei mesi scorsi, in occasione del compleanno del compagno, Tozzi aveva condiviso parole molto personali, raccontando come l’incontro con lui avesse cambiato il suo modo di vivere l’amore.