Laura Orrico mamma a 49 anni con il seme del marito morto

Laura Orrico diventa madre a 49 anni usando il seme del marito morto, scelta resa possibile dal consenso firmato prima della malattia. Dopo anni segnati da lutto e tentativi falliti, nasce la figlia Aviana Rose.

Il 5 febbraio 2026 Laura Orrico, attrice americana conosciuta per alcune serie televisive, ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose. La bambina è stata concepita grazie al seme del marito Ryan Cosgrove, scomparso nel 2015. La nascita è avvenuta con parto cesareo alle 18:09 e la neonata pesava circa 3,2 chili.

Laura e Ryan si erano incontrati nel 1999, entrambi poco più che ventenni. La relazione si è consolidata rapidamente fino al matrimonio celebrato nel giugno 2004. Mentre lei lavorava tra cinema e televisione, lui era un graphic designer impegnato anche nella produzione di “Csi: Miami”.

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La loro vita è cambiata quando Ryan ha iniziato a soffrire di forti emicranie, culminate in una crisi epilettica notturna. Gli esami hanno rivelato un tumore al cervello. Su indicazione dei medici, nel 2007 la coppia ha deciso di conservare il seme in vista di un possibile progetto familiare.

Durante i sette anni di cure, tra chemioterapia e radioterapia, Laura ha cercato più volte di rimanere incinta. In quel periodo ha affrontato quattro aborti spontanei, l’ultimo in coincidenza con il peggioramento delle condizioni del marito. Ryan è morto il 29 aprile 2015 a 39 anni, dopo che la malattia non rispondeva più alle terapie.

Prima di morire aveva autorizzato formalmente l’uso del proprio seme anche in caso di decesso. Negli anni successivi Laura ha avuto altre relazioni e un’ulteriore gravidanza interrotta. Avvicinandosi ai 50 anni e trovandosi di nuovo single, ha deciso di tentare la fecondazione assistita utilizzando il materiale conservato.

Il percorso di fecondazione in vitro è riuscito al primo tentativo. Nonostante i rischi legati all’età, la gravidanza si è svolta senza complicazioni. Accanto a lei, il sostegno della famiglia del marito, in particolare della suocera, e di una rete di amici.

Oggi l’attrice si occupa anche della madre malata di sclerosi multipla e Parkinson. Racconta di riconoscere nella figlia i tratti del padre e di non sentirsi sola nella crescita della bambina, circondata dall’affetto dei familiari.

Il caso riporta l’attenzione sulle regole che disciplinano queste pratiche. Negli Stati Uniti la procedura è stata possibile grazie al consenso scritto del marito e alla conservazione del seme. In Italia, invece, la legge sulla procreazione medicalmente assistita vieta in linea generale la fecondazione post mortem, consentendo solo eccezioni legate a embrioni già formati prima della morte del partner.