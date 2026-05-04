Brigitte Nielsen e il figlio Killian, distanza di tre anni: lui torna in tv e chiede un incontro

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Killian Nielsen chiede un confronto con la madre Brigitte dopo tre anni di silenzio, causato da incomprensioni familiari. In tv ribadisce il desiderio di riabbracciarla, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta.

Brigitte Nielsen e il figlio Killian, distanza di tre anni: lui torna in tv e chiede un incontro

Il rapporto tra Killian Nielsen e la madre Brigitte Nielsen resta fermo da oltre tre anni. Il giovane è tornato a parlare pubblicamente della loro lontananza durante una trasmissione televisiva, ribadendo la volontà di riavvicinarsi all’attrice e modella danese. La frattura, racconta, è nata da una serie di incomprensioni che con il tempo hanno interrotto ogni contatto. Nei giorni scorsi aveva già lanciato un messaggio affettuoso, sperando di riaprire un dialogo. Dopo quell’appello, però, non è arrivato alcun segnale. “Mi aspettavo almeno una telefonata o un messaggio”, ha spiegato, senza nascondere la delusione. Ospite nello studio televisivo, Killian ha ribadito che il suo obiettivo resta quello di ricostruire il rapporto con la madre. Pur scegliendo di parlarne davanti alle telecamere, ha sottolineato che si tratta di questioni personali che preferirebbe affrontare lontano dall’esposizione mediatica. Durante la trasmissione è intervenuta anche la conduttrice, che ha riconosciuto l’affetto evidente del ragazzo nei confronti della madre. Un legame che, nonostante la distanza e il silenzio, continua a emergere ogni volta che il giovane decide di raccontarsi pubblicamente.

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