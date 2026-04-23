Killian Nielsen cerca la madre Brigitte e racconta anni di silenzio e dipendenza

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Killian Nielsen racconta il rapporto interrotto con Brigitte Nielsen e spiega che l’assenza della madre lo ha spinto verso l’alcol. In tv lancia un nuovo appello per provare a ricucire dopo anni di silenzi.

Killian Nielsen cerca la madre Brigitte e racconta anni di silenzio e dipendenza

Killian Nielsen torna a parlare pubblicamente del rapporto con Brigitte Nielsen, intervenendo nel programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Il figlio dell’attrice replica alle dichiarazioni rilasciate dalla madre in una recente intervista, spiegando di non avere altri canali per contattarla se non la televisione. Negli ultimi quindici anni, racconta, ha tentato più volte di riallacciare i rapporti senza ottenere risposte. «Non mi risponde ai messaggi, mi ha bloccato sui social e nella vita mi evita», afferma, descrivendo una distanza che con il tempo si è trasformata in un vero muro. I tentativi di avvicinamento non sono mancati neppure di persona. Killian ricorda di aver raggiunto la madre durante una vacanza in Spagna, senza riuscire a parlarle. In un’altra occasione, a Milano, l’ha vista a un evento e ha provato a chiamarla, ma lei ha proseguito senza fermarsi. «Le ho gridato “mamma”, ma ha fatto finta di niente», dice. L’isolamento riguarda anche il resto della famiglia. Killian spiega di non avere rapporti con i fratelli, con i quali le strade si sono divise da tempo, senza entrare nei dettagli delle ragioni. Nel racconto emerge anche il periodo segnato dall’alcolismo. «Bevevo per la mancanza», confessa, collegando la dipendenza al vuoto lasciato dall’assenza materna. Una situazione che, secondo lui, ha contribuito ad aumentare la distanza tra loro, soprattutto dopo i tentativi falliti di riavvicinamento. Nonostante tutto, il sentimento nei confronti della madre resta forte. Killian la descrive come «una stella, irraggiungibile», e ribadisce di voler superare il passato. In chiusura lancia un messaggio diretto: «Ti amo tantissimo, spero sia la volta buona per riabbracciarti».

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Killian Nielsen e il rapporto difficile con la madre Brigitte Nielsen Killian Nielsen torna in tv per raccontare il legame spezzato con la madre e il percorso di rinascita dopo l’alcolismo, tra tentativi di riconciliazione falliti e una sobrietà conquistata con fatica.