Killian Nielsen e il rapporto difficile con la madre Brigitte Nielsen

Killian Nielsen torna in tv per raccontare il legame spezzato con la madre e il percorso di rinascita dopo l’alcolismo, tra tentativi di riconciliazione falliti e una sobrietà conquistata con fatica.

Oggi Killian Nielsen sarà ospite a Verissimo per ripercorrere una fase delicata della sua vita, segnata dal conflitto con la madre Brigitte Nielsen e da una lunga battaglia contro la dipendenza dall’alcol.

Il figlio dell’attrice danese aveva già parlato pubblicamente della frattura familiare durante una precedente apparizione televisiva, spiegando quanto l’assenza di un dialogo stabile con la madre abbia inciso sul suo equilibrio personale.

Leggi anche Ricerca Bazr-Nielsen: il futuro dell’e-commerce è live

Il 10 aprile 2025 era tornato sull’argomento in un’intervista concessa insieme alla compagna Laura, figura centrale nel suo percorso di recupero. Nielsen aveva raccontato di essersi sentito spesso solo, senza punti di riferimento, fino a scivolare nell’abuso di alcol.

In quell’occasione aveva ammesso apertamente la propria condizione, spiegando come la dipendenza lo avesse escluso dalla vita sociale e professionale. A trent’anni, l’incontro con Laura ha rappresentato una svolta, permettendogli di ritrovare stabilità e motivazione.

Parlando della madre, Nielsen aveva ricordato un periodo in cui i rapporti erano sereni. L’equilibrio si sarebbe incrinato dopo un riavvicinamento al padre adottivo e la pubblicazione sui social di una storia legata a una festa di famiglia.

Da quel momento, secondo il suo racconto, qualcosa si sarebbe rotto definitivamente. Poche settimane dopo, una telefonata per partecipare a un evento a Capri si sarebbe conclusa con un rifiuto, motivato dai suoi precedenti problemi con l’alcol.

La compagna Laura aveva aggiunto un dettaglio emblematico, raccontando che in un’occasione a Killian sarebbe stato detto che, per parlare con la madre, avrebbe dovuto fissare un appuntamento.

Nonostante nel 2025 Nielsen abbia celebrato cinque anni di sobrietà, il dolore per la mancanza di un rapporto stabile con la madre resta presente. Un tentativo di riconciliazione avviato un paio d’anni fa sembrava aver riaperto un dialogo, interrotto però da una nuova rottura.