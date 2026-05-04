Spin Master lancia RisiKo! Airforce e nuovi giochi di carte, sfide rapide tra strategia e parole

Spin Master lancia in Italia tre giochi di carte ispirati a RisiKo!, Jumanji e Scarabeo per offrire partite rapide e coinvolgenti. Le novità puntano su strategia, velocità e sfide accessibili a tutte le età.

Spin Master porta sul mercato italiano una nuova linea di giochi di carte che riprende alcuni dei titoli più conosciuti dal pubblico. La proposta include versioni rivisitate di RisiKo!, Jumanji e Scarabeo, pensate per sessioni veloci e adatte sia a gruppi di amici sia alle famiglie.

Tra le novità spicca RisiKo! Airforce, una variante compatta del celebre gioco di strategia. In questa versione la competizione si sposta nei cieli e si sviluppa attraverso carte e dadi. I partecipanti devono conquistare territori e gestire risorse, affrontando gli avversari con attacchi mirati e difese calcolate. La partita si conclude quando si verificano dieci crisi, premiando chi ha accumulato più punti. Il formato ridotto permette di giocare in circa venti minuti, mantenendo intatta la componente strategica che ha reso popolare il titolo originale.

Accanto a questo debutta Jumanji Card Game, ispirato all’ambientazione della giungla resa famosa dal cinema. Il gioco punta su rapidità e tensione: ogni turno costringe i giocatori a scegliere se pescare o scoprire carte, cercando di evitare combinazioni rischiose. Accumulare troppe carte dello stesso colore comporta la perdita dei totem, elementi fondamentali per restare in partita. Vince chi riesce a resistere più a lungo, mantenendo almeno un totem quando gli altri vengono eliminati.

Chi preferisce le sfide linguistiche trova in Scarabeo Match una versione dinamica del classico gioco di parole. Le carte vengono disposte per formare righe da completare, e a ogni turno si aggiungono nuove lettere per creare vocaboli validi. Quando una parola è completa, il giocatore raccoglie le carte e guadagna punti. Il ritmo rapido e le regole semplici rendono il gioco accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta.

I tre titoli sono pensati per un numero variabile di partecipanti, con età consigliate che partono dai sette anni. L’obiettivo comune è offrire partite brevi ma intense, capaci di adattarsi a qualsiasi occasione di gioco.