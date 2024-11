Le novità di Spin Master tra grandi ritorni e nuovi arrivi

Spin Master a Lucca Comics & Games 2024 - PADIGLIONE CARDUCCI - LUCCA COMICS & GAMES 2024_30 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE SPIN MASTER AL LUCCA COMICS & GAMES CON I SUOI CELEBRI GIOCHI DA TAVOLO E UN NUOVO PARTY GAME Da RisiKo! a Scarabeo, da Essere o Non Essere a Jumanji, fino al nuovissimo If You Know You Know: divertimento allo stato puro per tutti gli appassionati dei boardgames, tra grandi cult e novità In occasione del Lucca Comics & Games 2024, il principale evento pop in Occidente che si terrà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre e che riunisce migliaia di appassionati per celebrare i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema, delle sigle e serie televisive, Spin Master sarà presente presso il Padiglione Carducci con uno stand ricco di tavoli da gioco per tutti i fan, tra grandi cult e assolute novità.

Spin Master lancia RUBIK'S MATCH - ARRIVA L’APP PER TUTTI GLI APPASSIONATI DEL CUBO DI RUBIK DAI CREATORI DI CANDY CRUSH SAGA SPIN MASTER LANCIA RUBIK'S MATCH Un nuovo game ispirato all'iconico cubo di Rubik: una nuova dimensione di gioco e un’avvincente sfida risolutiva per tutti i fan del celebre rompicapo Spin Master, azienda leader a livello mondiale nel settore del giocattolo e dell'intrattenimento per bambini, proprietaria di Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik, ha annunciato il lancio di Rubik's Match, un nuovo gioco mobile di genere “combinamento a tre”.

