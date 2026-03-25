Spin Master Pasqua 2026 tra giochi, serie TV e novità per tutta la famiglia
Spin Master lancia la Pasqua 2026 con nuovi giochi e playset ispirati alle serie TV e ai classici, puntando su intrattenimento familiare e apprendimento. Tra le novità spiccano Unicorn Academy e Gabby’s Dollhouse con funzioni interattive.
La Pasqua 2026 di Spin Master porta nelle case italiane una gamma ampia di prodotti pensati per ogni età. L’offerta unisce titoli storici e nuove proposte legate alle serie più seguite, con l’obiettivo di rendere le festività un momento di gioco condiviso tra bambini e adulti.
Tra le uscite più attese c’è la linea Unicorn Academy, collegata ai libri di Julie Sykes e alla serie disponibile sulle piattaforme streaming. Il set con Isabel e il suo unicorno River introduce effetti luminosi che si attivano durante il gioco, simulando i progressi dell’animale durante le prove. Gli accessori inclusi permettono di ricreare sessioni di addestramento in stile fantasy.
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Prosegue anche il successo di Gabby’s Dollhouse, che nel 2026 amplia la propria offerta con nuovi episodi e giocattoli a tema Fairylandia. Il set principale consente alla bambola di trasformarsi in fata grazie a un meccanismo interno, mentre gli anelli con ali mobili puntano su un’esperienza di gioco semplice e portatile.
Nel settore dei giochi da tavolo, Spin Master rinnova i suoi classici e introduce nuove formule. Per i più piccoli arriva una versione educativa di Scarabeo, strutturata come puzzle per aiutare a riconoscere lettere e parole. Accanto a questo, restano proposte di abilità come Suspend, basato sull’equilibrio e la precisione.
Spazio anche a un pubblico adulto con If You Know You Know, un party game pensato per gruppi di amici. Il meccanismo si basa su domande progressive che mettono alla prova conoscenze e affinità personali, con contenuti adatti a un target maturo.
Non manca l’area dedicata alla creatività. Kinetic Sand introduce un set che permette di realizzare finti frullati usando sabbia colorata modellabile, mentre la linea Melissa & Doug propone un carrellino della spesa completo di accessori realistici, pensato per il gioco di imitazione.
L’intera proposta si muove tra intrattenimento e apprendimento, con prodotti progettati per stimolare manualità, fantasia e interazione. Dai giochi educativi ai playset ispirati alle serie TV, Spin Master amplia così il suo catalogo in vista delle festività.