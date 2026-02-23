Funko celebra il Pokémon Day con nuove collezioni e accessori
Il Pokémon Day celebra Pikachu e compagni il 27 febbraio per l’anniversario del debutto nel 1996, e quest’anno coincide con i 30 anni del franchise con nuove collezioni Funko e accessori ispirati alla saga.
Il 27 febbraio torna il Pokémon Day, la ricorrenza che segna la nascita della celebre saga lanciata nel 1996. Un appuntamento atteso dai fan di tutto il mondo, che quest’anno assume un valore ancora più simbolico grazie ai 30 anni del franchise.
Per l’occasione, Funko propone una serie di prodotti dedicati ai mostriciattoli più amati. Tra le novità spiccano i classici Pop! con protagonisti iconici come Pikachu, Venusaur e Charmeleon, affiancati da creature introdotte nelle generazioni successive come Goomy e Zoroark.
Accanto alle figure standard, trovano spazio anche i Bitty Pop!, versioni in miniatura pensate per chi ama collezionare ogni dettaglio dell’universo Pokémon in formato compatto.
Non solo statuine. La linea Loungefly amplia l’offerta con zaini, borse e accessori colorati ispirati alla serie, pensati per chi vuole portare con sé lo stile dei Pokémon nella vita di tutti i giorni.