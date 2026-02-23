Funko celebra il Pokémon Day con nuove collezioni e accessori

Home / Social News / Funko celebra il Pokémon Day con nuove collezioni e accessori

Il Pokémon Day celebra Pikachu e compagni il 27 febbraio per l’anniversario del debutto nel 1996, e quest’anno coincide con i 30 anni del franchise con nuove collezioni Funko e accessori ispirati alla saga.

Funko celebra il Pokémon Day con nuove collezioni e accessori