Trust lancia periferiche per gaming e smart working, design ergonomico e soluzioni wireless per la casa

Trust presenta nuove periferiche pensate per casa e lavoro, puntando su design ergonomico e connessioni wireless per migliorare comfort e utilizzo quotidiano. Tra le novità cuffie gaming, accessori da scrivania e dispositivi per lo smart working.

Trust amplia la propria offerta con una gamma di periferiche progettate per l’uso domestico, tra intrattenimento e produttività. I dispositivi combinano materiali, estetica e caratteristiche tecniche pensate per adattarsi a diverse esigenze quotidiane.

Per l’audio dedicato al gaming, le cuffie GXT 499 Forta Wireless sono compatibili con PlayStation 5 e integrano driver da 50 mm con supporto all’audio 3D nei titoli che lo prevedono. La connessione senza fili si affianca a una struttura con padiglioni regolabili e cuscinetti over-ear. Nella stessa categoria, le GXT 491P FAYZO offrono una connessione duale tramite ricevitore USB a 2,4 GHz e Bluetooth, con autonomia fino a 22 ore grazie alla batteria ricaricabile.

La tastiera wireless Lyra è realizzata per l’85% con plastica riciclata ed è disponibile in più varianti di colore. Può essere acquistata anche in kit con mouse. Il mouse Bayo+ si distingue per la struttura verticale inclinata a 57 gradi, certificata ErgoCert, studiata per ridurre l’affaticamento del polso. Include sensore regolabile fino a 2400 DPI e alimentazione ricaricabile, oltre al classico ricevitore USB.

La gestione dello spazio sulla scrivania viene affrontata con accessori specifici come il tappetino XXL Benya, che misura 90x43 cm ed è realizzato in pelle PVC vegana, pensato per ospitare più dispositivi contemporaneamente. Il modello BigFoot integra invece un poggiapolsi in gel e superficie in microfibra per migliorare precisione e comfort durante l’uso del mouse.

L’insieme dei prodotti proposti segue una linea precisa, con soluzioni wireless, attenzione all’ergonomia e materiali sostenibili, pensate per ambienti domestici sempre più ibridi tra lavoro e intrattenimento.