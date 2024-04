Smart working open-air: ecco le soluzioni Trust da portare con sé…

sempre e dovunque!

Giornate che si allungano e clima più mite… Quale miglior occasione per approfittare delle giornate di smart working per lavorare all’aria aperta o spostarsi velocemente dalla città verso un’altra meta? Con l’arrivo della primavera inizia un’irrefrenabile voglia di uscire e abbandonare la tradizionale postazione di lavoro, preferendo luoghi all’aperto o in posti lontani.

Trust propone una selezione di accessori di qualità a un prezzo accessibile, perfetti da portare con sé in qualsiasi situazione, comodi e poco ingombranti. Grazie a Trust trasformare la propria postazione rendendola ancora più “smart”, finalmente, è un gioco da ragazzi!

Dal mouse alle cuffie, fino alla powerbank e al comodissimo zaino per contenere il tutto, ecco tutte le proposte firmate Trust.