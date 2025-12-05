Sorteggio Mondiali 2026: Italia verso un possibile girone con Canada, Svizzera e Qatar
I Mondiali 2026 hanno preso forma con il sorteggio dei dodici gironi, svolto a Washington dopo una cerimonia di oltre due ore. Le 42 squadre già qualificate, insieme alle nazionali impegnate nei playoff, conoscono ora il percorso che potrebbe attenderle nel torneo in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti.
Anche l’Italia, che disputerà gli spareggi a marzo, ha scoperto il potenziale girone: la Nazionale finirebbe nel Gruppo B insieme a Canada, Svizzera e Qatar qualora ottenesse la qualificazione.
Di seguito la composizione completa dei gironi dei Mondiali 2026.
Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca / N. Macedonia / Rep. Ceca / Irlanda)
Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia / N. Irlanda / Galles / Bosnia)
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia / Romania / Slovacchia / Kosovo)
Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina / Svezia / Polonia / Albania)
Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff FIFA 2 (Bolivia / Suriname / Iraq)
Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff FIFA 1 (Nuova Caledonia / Giamaica / Congo)
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana