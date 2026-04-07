Caro carburanti Diesel oltre i massimi di marzo nuovi rincari su benzina e Gpl

Caro carburanti, diesel sopra il record del 19 marzo per effetto dei nuovi rincari, con aumenti diffusi su tutta la rete. Il prezzo medio continua a salire e supera i livelli precedenti allo sconto sulle accise.

I prezzi dei carburanti continuano a crescere senza interruzioni, con il diesel che ha superato il picco registrato il 19 marzo, tornando sopra i livelli precedenti al taglio delle accise. In termini teorici, senza lo sconto fiscale, il gasolio avrebbe già raggiunto circa 2,39 euro al litro.

Alla data di martedì 7 aprile, i valori medi nazionali risultano in aumento rispetto a pochi giorni prima. La benzina in modalità self service si attesta a 1,782 euro al litro, mentre il diesel sale a 2,143 euro, con incrementi rispettivamente di 19 e 46 millesimi. Anche gli altri carburanti registrano rincari, con il Gpl a 0,775 euro al litro e il metano a 1,610 euro al chilogrammo.

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Sulla rete autostradale i prezzi restano più elevati. La benzina self raggiunge 1,816 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,158 euro. Per quanto riguarda il Gpl si toccano 0,885 euro al litro, mentre il metano scende leggermente a 1,594 euro al chilogrammo.

Gli aumenti coinvolgono diverse compagnie. IP ha ritoccato i listini con un incremento di 3 centesimi sulla benzina e 12 sul gasolio. Q8 ha applicato rincari più consistenti, pari a 6 centesimi sulla benzina e 13 sul diesel. Tamoil registra aumenti di 3 centesimi per la benzina e 6 per il gasolio. Rialzi diffusi anche per il Gpl.

Considerando i circa 20mila distributori monitorati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati mostrano un aumento generalizzato sia per il self service sia per il servito. La benzina servita arriva a 1,915 euro al litro, mentre il diesel servito tocca 2,263 euro. Anche il Gpl e il metano evidenziano nuovi incrementi, rispettivamente a 0,779 euro al litro e 1,588 euro al chilogrammo.

Secondo le rilevazioni ufficiali, i prezzi medi lungo la rete ordinaria restano stabili solo in apparenza, ma si mantengono su livelli elevati. La benzina self resta a 1,782 euro al litro e il diesel a 2,143 euro, mentre sulle autostrade i valori risultano ancora più alti, confermando la pressione sui costi per automobilisti e trasporti.