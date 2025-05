Carburanti, entrano in vigore le nuove accise: aumenti sul diesel e sconti sulla benzina

Dal 15 maggio 2025 è operativo il decreto varato ieri dal governo che modifica le accise sui carburanti, introducendo un incremento di 1,5 centesimi al litro sul diesel e una contestuale riduzione della stessa entità sulla benzina. La misura è stata ufficializzata in serata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e avvia un processo di riallineamento delle aliquote da completare nell’arco di cinque anni.

Aliquote in evoluzione: nuovo equilibrio tra benzina e gasolio

Fino a ieri, le accise erano fissate a 62 centesimi per litro di gasolio e 73 per la benzina. Con il nuovo piano, ogni anno verranno aumentate le accise sul diesel tra 1 e 1,5 centesimi e ridotte di pari importo quelle sulla benzina, fino a raggiungere un’unica tassazione omogenea. L’obiettivo è l’equità fiscale tra le due tipologie di carburante, con un impatto che però non coinvolge il comparto dell’autotrasporto.

Secondo le stime del Codacons, l’aumento da 1,5 centesimi al litro di oggi comporterà una spesa aggiuntiva di 364 milioni di euro l’anno per i possessori di auto a gasolio. Il rincaro per un pieno di diesel sarà pari a 0,915 euro, con un aggravio annuale di circa 21,96 euro calcolando una media di due pieni mensili.

Effetti sul parco auto italiano e confronto dei costi

In Italia circolano 40,5 milioni di vetture, di cui il 42% alimentate a benzina (circa 17 milioni) e il 40,9% a gasolio (oltre 16,6 milioni). Mentre le famiglie con auto diesel subiranno un costo aggiuntivo, quelle con auto a benzina potranno beneficiare di un risparmio complessivo stimato in 374,5 milioni di euro annui.

La misura rappresenta solo il primo step di un percorso quinquennale che porterà al definitivo allineamento delle accise tra benzina e gasolio, ridefinendo progressivamente la spesa degli italiani per i carburanti.