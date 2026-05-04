Inter campione d'Italia, vittoria sul Parma e festa scudetto con vip da Amadeus a Vasco Rossi

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Inter conquista il ventunesimo scudetto battendo il Parma e chiudendo il campionato in anticipo, scatenando una festa tra tifosi e volti noti. A San Siro esplode l’entusiasmo, mentre i social si riempiono di messaggi e immagini celebrative.

Inter campione d'Italia, vittoria sul Parma e festa scudetto con vip da Amadeus a Vasco Rossi

L’Inter si laurea campione d’Italia per la ventunesima volta grazie al successo per 2-0 contro il Parma a San Siro. Il traguardo arriva con quattro giornate di anticipo, permettendo ai nerazzurri di festeggiare senza attendere altri risultati. Per Christian Chivu si tratta di un esordio vincente alla guida di una grande squadra, coronato dal titolo e da uno stadio in festa. La celebrazione si estende subito oltre il campo, coinvolgendo la città e i social. Amadeus segue la partita dagli spalti insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio José, pubblicando uno scatto familiare con una breve dedica alla squadra. Anche Paola Egonu, Enrico Mentana e Luciano Ligabue condividono messaggi di entusiasmo, con il cantante che affida alle storie Instagram un semplice “Grandi ragazzi”. Tra i tifosi più noti non manca Vasco Rossi, da sempre legato ai colori nerazzurri. Il rocker celebra il titolo con un post accompagnato da un’immagine simbolica del Biscione sul Duomo e dalla frase “Komplimenti ai Kampioni d’Italia”, scelta in perfetto stile personale. La colonna sonora richiama uno dei suoi brani più rappresentativi, legato ai momenti storici. Altri volti dello spettacolo e della televisione partecipano alla festa. Fabio Rovazzi segue l’entusiasmo dei tifosi, mentre Nicola Savino documenta la partita direttamente dallo stadio con video e aggiornamenti continui. Andrea Pucci, invece, riempie i social con contenuti ironici e immagini dal campo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione anche dopo il fischio finale.

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