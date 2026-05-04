Inter campione d'Italia, festa a Milano tra San Siro e Duomo per il ventunesimo scudetto

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L’Inter conquista lo scudetto battendo il Parma 2-0 e scatena la festa dei tifosi a Milano, tra San Siro e Piazza Duomo. Migliaia di persone invadono le strade con bandiere, cori e fuochi d’artificio.

Inter campione d'Italia, festa a Milano tra San Siro e Duomo per il ventunesimo scudetto

La vittoria per 2-0 contro il Parma, arrivata domenica 3 maggio, consegna all’Inter il ventunesimo scudetto della sua storia. A Milano la festa prende forma già nelle ore precedenti al match, ma esplode al fischio finale, quando la città si riempie di colori nerazzurri. Da San Siro partono i primi cortei spontanei. I tifosi lasciano lo stadio e si riversano nelle vie circostanti, dando il via a una lunga notte di celebrazioni. Il flusso si muove verso il centro, con un punto di ritrovo che diventa rapidamente il cuore della festa. In Piazza Duomo si concentrano migliaia di persone. Le bandiere sventolano tra le guglie illuminate, mentre le vetrine ancora accese fanno da sfondo a cori, fumogeni e clacson. La piazza si riempie senza sosta, accogliendo tifosi arrivati da ogni quartiere. Le prime sciarpe e maglie nerazzurre si erano viste già nel pomeriggio, ma dopo la partita la partecipazione cresce rapidamente. Tra la folla ci sono famiglie, gruppi di amici, anziani e bambini, tutti uniti dalla stessa passione. La notte scorre tra canti e fuochi d’artificio, con la città che resta sveglia per celebrare il nuovo titolo. Milano si tinge completamente di nerazzurro, trasformando il successo in campo in una festa collettiva che coinvolge ogni angolo del centro.

LIVE L'Inter vince lo scudetto, scoppia la festa a Milano diretta video

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