Ranucci chiarisce il caso Nordio, ammette un eccesso e si difenderà senza l'aiuto della Rai

Sigfrido Ranucci chiarisce il caso Nordio dopo le polemiche sulla grazia a Nicole Minetti. Durante Report del 3 maggio ammette un eccesso nei toni e precisa che l’informazione citata era ancora in fase di verifica.

Sigfrido Ranucci torna sulla polemica che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa in apertura della puntata di Report andata in onda domenica 3 maggio. Il giornalista spiega di non aver diffuso una notizia falsa, ma di aver parlato di un’informazione che la redazione stava ancora verificando.

Le critiche erano nate dopo la sua partecipazione al programma televisivo “È sempre Cartabianca”, dove aveva accennato alla vicenda della grazia a Nicole Minetti. In trasmissione, Ranucci ha precisato la differenza tra una notizia confermata e una in fase di accertamento, ribadendo che il suo intervento si collocava nel secondo caso.

Il conduttore ha però riconosciuto un errore nel modo in cui si è espresso. “Sono caduto in un eccesso”, ha detto, ammettendo che i toni utilizzati hanno contribuito ad amplificare la vicenda e le reazioni che ne sono seguite.

Durante l’ospitata da Bianca Berlinguer, dove era presente per presentare il suo libro, Ranucci aveva anche riportato un’indiscrezione ricevuta da una fonte. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, imprenditore e compagno di Nicole Minetti.

Proprio questo passaggio ha spinto il ministro ad avviare iniziative legali. Ranucci ha dichiarato che affronterà personalmente l’eventuale procedimento, scegliendo di non coinvolgere la Rai: “Mi difenderò a mie spese”, ha spiegato, sottolineando la volontà di non esporre l’azienda a rischi economici.