Nordio valuta causa contro Ranucci, polemica dopo le frasi su Minetti e Uruguay

Sigfrido Ranucci rischia una causa dopo le parole su Carlo Nordio in tv, dove ha citato una fonte su un presunto incontro in Uruguay legato al caso Minetti. Il ministero valuta un’azione per tutelare immagine e reputazione.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio starebbe preparando un’azione legale nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo quanto detto durante una puntata di “È sempre Cartabianca” su Rete 4. L’ipotesi, riportata da fonti vicine al ministero, riguarda una richiesta di risarcimento per presunti danni all’immagine e alla reputazione.

Al centro della vicenda ci sono alcune dichiarazioni fatte da Sigfrido Ranucci nel corso dell’intervista con Bianca Berlinguer. Invitato per presentare il suo libro, il conduttore di Report ha parlato del caso legato alla possibile grazia a Nicole Minetti, citando una fonte che avrebbe riferito di aver visto Nordio in Uruguay, nel ranch dell’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno della stessa Minetti.

Secondo quanto trapela, la contestazione riguarda la diffusione di informazioni non verificate che, se confermate come infondate, avrebbero inciso sull’immagine pubblica del Guardasigilli. Proprio per questo motivo, sempre secondo le indiscrezioni, la Rai potrebbe non garantire copertura legale al giornalista in caso di procedimento.