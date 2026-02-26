Bill Gates ammette relazioni con donne russe e chiarisce i legami con Epstein

Bill Gates ha ammesso relazioni con donne russe durante il matrimonio con Melinda, parlando ai dipendenti della sua fondazione e citando incontri avvenuti tra eventi di bridge e contatti professionali.

Bill Gates ha raccontato ai collaboratori della sua fondazione di aver avuto relazioni con donne russe mentre era ancora sposato con Melinda. La rivelazione è arrivata durante un incontro interno a Seattle, dove il fondatore di Microsoft ha parlato apertamente della vicenda.

Nel corso dell’intervento, Gates ha spiegato che si trattava di due donne conosciute in contesti diversi: una giocatrice di bridge incontrata durante tornei e una fisica nucleare conosciuta per motivi di lavoro. Ha precisato che questi episodi non hanno alcun legame con le vittime legate a Jeffrey Epstein.

Leggi anche: Caso Epstein, Bill Gates ammette errori e relazioni con due donne russe

Il nome di Jeffrey Epstein torna comunque nella ricostruzione. Gates ha ammesso che il finanziere era venuto a conoscenza di quelle relazioni. Negli anni, il rapporto tra i due ha alimentato polemiche, riaccese anche dalla diffusione recente dei cosiddetti Epstein Files.

Davanti allo staff, Gates ha anche chiesto scusa per la frequentazione con Epstein. Ha ricordato di averlo incontrato più volte, sia negli Stati Uniti sia all’estero, e di aver viaggiato sul suo jet privato. Allo stesso tempo, ha ribadito di non aver mai preso parte ad attività illegali né di aver assistito a comportamenti illeciti.

Tra i documenti emersi di recente compare anche una email che Epstein avrebbe scritto a se stesso, in cui si fa riferimento a Gates e a presunte conseguenze legate a rapporti con donne russe. L’imprenditore ha respinto il contenuto definendolo falso e privo di fondamento.

Il legame tra Gates ed Epstein risale al 2011, nonostante la condanna del finanziere fosse già avvenuta tre anni prima. Una frequentazione che aveva creato tensioni anche nella vita privata: Melinda Gates aveva espresso più volte disagio per quei rapporti, fino al divorzio nel 2021 dopo 27 anni di matrimonio.