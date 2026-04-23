Michael domina il box office italiano con oltre un milione di euro al debutto

Michael debutta nelle sale con un incasso superiore al milione di euro nel primo giorno, spinto dalla forte attesa sul biopic dedicato a Michael Jackson e diretto da Antoine Fuqua.

Partenza solida per Michael, il film biografico su Michael Jackson firmato da Antoine Fuqua. Alla prima giornata di programmazione nelle sale italiane, il titolo ha raccolto 1.099.269 euro, con una media per copia di 2.295 euro, imponendosi nettamente sugli altri film in classifica.

Il risultato supera anche quello registrato da Bohemian Rhapsody, prodotto dallo stesso Graham King, che nel 2018 aveva esordito con circa 825mila euro per poi raggiungere un incasso complessivo superiore ai 29 milioni.

Il distacco rispetto agli altri titoli è ampio. In seconda posizione si trova Lee Cronin – La mummia con 72.335 euro nella giornata e un totale che sfiora i 948mila euro. Terzo posto per The Drama, che aggiunge 66.905 euro e arriva a 4.696.880 euro complessivi.

Scivola al quarto posto Super Mario Galaxy, con 66.840 euro incassati e un totale vicino ai 13 milioni. Quinta posizione per la riedizione di Prima dell’alba, che porta a casa 23.306 euro nel giorno e 84.352 euro nei primi tre giorni di presenza in sala.

Tra le nuove uscite si segnala anche Tabù – Egon Schiele, sesto con 19.552 euro e 63.057 euro complessivi nei primi tre giorni. Seguono L’ultima missione – Project Hail Mary con 14.996 euro e un totale di 4.789.947 euro, …Che Dio perdona a tutti con 9.844 euro e oltre 1,5 milioni complessivi.

Chiudono la top ten Alla festa della rivoluzione con 8.938 euro e 156.017 euro totali e Lo straniero, decimo con 7.921 euro e 492.830 euro complessivi.