Forlì, auto contro un albero in viale dell'Appennino, morte due studentesse e una terza è gravissima

Caterina Romualdi e Sirin Jaziri sono morte in un incidente a Forlì dopo che l’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Le due studentesse viaggiavano con un’amica, ora ricoverata in condizioni critiche.

Lo schianto è avvenuto nella tarda serata di domenica, intorno alle 23:30, lungo viale dell’Appennino a Forlì. A perdere la vita sono state Caterina Romualdi, 22 anni originaria di Santa Sofia, e Sirin Jaziri, 26 anni residente a Ravenna. Le due giovani erano a bordo di una Renault Clio insieme a una terza studentessa, ora ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe perso aderenza all’altezza del centro commerciale Ravaldino, finendo in testacoda prima di schiantarsi con violenza contro un platano. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alle due ragazze, morte sul colpo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito dopo l’incidente e hanno lavorato a lungo per liberare i corpi rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto completamente deformata. Le operazioni di recupero si sono protratte fino a notte inoltrata.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia. Le forze dell’ordine hanno dovuto gestire la presenza di numerosi curiosi che si erano radunati lungo il canale di Ravaldino durante i soccorsi.

Le tre giovani studiavano al Campus universitario di Forlì. Caterina Romualdi avrebbe compiuto 23 anni nei prossimi giorni, mentre Sirin Jaziri, nata a Palermo, viveva da tempo in Romagna. L’intera comunità universitaria è stata colpita dalla notizia.

Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo. Non risultano coinvolti altri mezzi nello scontro.