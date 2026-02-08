Due ragazze morte in due incidenti nel Barese: una contro un albero, l'altra fuori strada

Due giovani donne hanno perso la vita in due incidenti distinti avvenuti nella notte nel Barese. Tre le persone ferite, tra cui un bambino di sette anni, ricoverate in gravi condizioni.

Due incidenti stradali, avvenuti a poche ore di distanza, hanno causato la morte di due ragazze e il ferimento di altre tre persone nel Barese. Gli episodi si sono verificati lungo due strade provinciali durante la notte.

Il primo schianto è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111, nel tratto che collega Mola di Bari a Rutigliano. A perdere la vita è stata una giovane di 26 anni, originaria di Mola di Bari, deceduta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava è uscita di strada ed è finita contro un albero. L’urto è stato violento: il motore si è staccato dal veicolo ed è stato ritrovato a diversi metri di distanza.

Nello stesso incidente sono rimaste ferite tre persone, tutte soccorse in condizioni critiche. Un bambino di sette anni è stato trasportato al Policlinico di Bari, mentre gli altri due feriti sono stati trasferiti negli ospedali Di Venere di Bari e di Monopoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti dalle lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.

Il secondo incidente mortale si è verificato sulla provinciale 67, tra Bitritto e Bitetto. Una ragazza di 20 anni, residente a Bitetto, è morta dopo che l’auto che guidava è uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Anche in questo caso sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.