Auto contro un albero e fiamme, arrestato il marito per la morte di Lucia Salcone

Ciro Caliendo è stato arrestato per l’omicidio della moglie Lucia Salcone, morta a 47 anni in un’auto incendiata. Per gli investigatori l’incidente del 27 settembre 2024 fu organizzato per simulare una tragedia stradale.

È finito in carcere Ciro Caliendo, 48 anni, accusato di aver ucciso la moglie Lucia Salcone, 47 anni, morta lo scorso 27 settembre 2024 in un rogo d’auto nelle campagne di San Severo. Secondo gli investigatori, non si trattò di un incidente ma di un piano studiato per coprire un omicidio.

L’episodio si verificò lungo la provinciale 13, dove la vettura su cui viaggiava la coppia uscì di strada e si schiantò contro un albero, prendendo poi fuoco. All’interno fu trovato il corpo carbonizzato della donna. In un primo momento, la dinamica sembrava quella di un tragico sinistro stradale.

Le indagini, condotte dalla Polizia stradale di San Severo e dalla Squadra mobile di Foggia, hanno però portato a una svolta. Già nelle settimane successive, Caliendo era finito sotto inchiesta. Gli elementi raccolti hanno convinto gli inquirenti che l’incidente fosse stato costruito per simulare una fatalità.

Per l’uomo l’accusa è di omicidio volontario premeditato. Questa mattina è stato eseguito l’arresto e il 48enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.