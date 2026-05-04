Trump annuncia Project Freedom, missione militare per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz

Donald Trump lancia Project Freedom per sbloccare le navi ferme a Hormuz a causa delle tensioni regionali. Il piano prevede scorte armate e negoziati con l’Iran mentre cresce la tensione internazionale e i mercati reagiscono con cautela.

Donald Trump ha presentato Project Freedom, un’operazione che unisce intervento militare e iniziativa diplomatica per far uscire dallo Stretto di Hormuz le navi mercantili ferme da giorni. Si tratta soprattutto di imbarcazioni appartenenti a Paesi non coinvolti direttamente nelle tensioni, che il presidente ha definito «inermi» e in condizioni sempre più difficili per carenze di cibo e assistenza sanitaria.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, Washington è già in contatto con Teheran. I colloqui vengono descritti come positivi, ma il messaggio resta fermo: qualsiasi ostacolo all’operazione sarà affrontato con decisione. L’obiettivo immediato è garantire un passaggio sicuro alle navi e ridurre i rischi in una delle rotte energetiche più delicate al mondo.

Il comando centrale americano ha ricevuto indicazioni precise per sostenere la missione. In campo ci sono circa 15mila militari, affiancati da cacciatorpediniere e da una flotta di oltre cento velivoli tra aerei e droni. Il dispositivo punta a controllare il traffico marittimo in un tratto strategico attraverso cui transita circa un quarto del petrolio globale.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che combina protezione armata e pressione diplomatica per mantenere aperte le rotte commerciali. Il piano mira a creare corridoi sicuri per le navi civili, riducendo il rischio di blocchi prolungati o incidenti in mare.

La scelta americana non ha trovato il sostegno della Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha preso le distanze, chiarendo che Parigi non parteciperà a operazioni militari senza un quadro definito. La posizione segnala una frattura tra alleati su come gestire la crisi nell’area.

Sui mercati finanziari prevale l’incertezza. Il prezzo del petrolio registra una flessione, anche grazie all’aumento della produzione deciso dall’Opec+, mentre le Borse europee si muovono con prudenza. Gli investitori osservano l’evoluzione della missione, temendo che un eventuale scontro possa avere ripercussioni immediate sull’energia e sugli scambi internazionali.