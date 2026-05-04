Tribiano, coppia muore in scooter dopo una curva sbagliata e un volo di quattro metri nel fossato

Alexandru Viorel Ichim e Sarah Ernani sono morti dopo un incidente in scooter causato da una curva affrontata senza frenare. La caduta di quattro metri in un fossato lungo una strada buia ha reso inutile ogni soccorso.

Viaggiavano insieme verso casa dopo una serata con amici, ma il tragitto tra Mulazzano e Tribiano si è trasformato in tragedia. Alexandru Viorel Ichim, 25 anni, e Sarah Ernani, 24, sono stati trovati senza vita in un fossato lungo la strada comunale 704, dove il loro scooter si è schiantato contro un muretto.

I due convivevano da circa un anno a Tribiano e stavano rientrando da una festa. Alle 23.37 le telecamere di sorveglianza hanno ripreso per l’ultima volta il loro passaggio a bordo di un Kymco 125 guidato da Alexandru. Poco dopo, in prossimità di una curva, il mezzo ha proseguito senza deviare, finendo fuori strada e precipitando per circa quattro metri nel canale sottostante.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo. I corpi sono stati scoperti solo la mattina seguente, intorno alle 7.45, da due persone che stavano facendo jogging. Nonostante i caschi regolarmente allacciati, per i soccorritori non c’era più nulla da fare.

I carabinieri, intervenuti per i rilievi, non hanno trovato elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri veicoli. L’ipotesi più probabile resta quella di una perdita di controllo in un tratto particolarmente insidioso della strada.

La notizia ha colpito profondamente le comunità di Tribiano, Mulazzano e Salerano sul Lambro. Sarah lavorava alla Saipem, mentre Alexandru era impiegato nel campo della cybersecurity. Le famiglie, arrivate sul posto, hanno ricevuto il sostegno delle amministrazioni locali, che hanno espresso cordoglio congiunto.

Il punto dell’incidente riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada comunale 704, spesso segnalata come pericolosa. Il tratto è stretto e privo di illuminazione notturna, condizioni che aumentano i rischi. Il sindaco di Tribiano, Roberto Gabriele, ha indicato la necessità di interventi strutturali, ipotizzando un progetto condiviso con gli enti del territorio e i proprietari delle aree circostanti.