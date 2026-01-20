Pepe, cane di 13 anni lanciato nei garage a Udine: muore dopo una caduta di quattro metri

A Udine un cane anziano è stato lanciato in un garage condominiale e non è sopravvissuto. La famiglia chiede giustizia per Pepe, 13 anni, morto dopo una caduta di quattro metri e ore di agonia.

Pepe aveva 13 anni e una cardiopatia. Era uscito in giardino per i bisogni, senza guinzaglio, quando si è avvicinato a un bambino. Secondo i familiari della proprietaria, l’animale non avrebbe mostrato alcun segno di aggressività.

L’episodio è avvenuto a Udine, in un’area condominiale. Il padre del piccolo, temendo un possibile pericolo, ha afferrato il cane e lo ha scagliato verso il piano interrato dei garage.

Il volo è stato di circa quattro metri. Pepe è rimasto gravemente ferito ed è stato portato dal veterinario, dove è morto alcune ore dopo nonostante i tentativi di soccorso.

La proprietaria dell’animale ha sporto denuncia alla Questura di Udine. Il figlio ha ribadito pubblicamente che il cane non aveva mai mostrato comportamenti violenti e che la sua unica colpa era essersi avvicinato al bambino.

La vicenda è stata rilanciata dall’animalista Enrico Rizzi, che ha annunciato una manifestazione di solidarietà per la mattina del 23 gennaio, nello stesso luogo in cui si è verificato l’episodio.