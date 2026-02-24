Bambino cade dal terrazzino della scuola a Pietra Ligure, grave dopo volo di quattro metri

Un bambino di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure dopo il cedimento della ringhiera. Il volo di circa quattro metri nel cavedio interno gli ha provocato gravi ferite. È ricoverato in codice rosso al Santa Corona.

Paura alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzino interno dell’edificio dopo che la ringhiera a cui era appoggiato ha improvvisamente ceduto.

Il piccolo è caduto nel cavedio sottostante, compiendo un volo di circa quattro metri. L’impatto è stato violento. I soccorsi sono stati attivati immediatamente: sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Leggi anche: Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Bergamo e si salva dopo un volo di 12 metri

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona. Le sue condizioni sono serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno valutando anche un eventuale trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Resta da ricostruire con precisione quanto accaduto. I tecnici dovranno accertare le cause del cedimento della ringhiera e chiarire eventuali responsabilità.