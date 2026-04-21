Sinner al Masters 1000 di Madrid, esordio venerdì 24 aprile e caccia al quinto titolo consecutivo

Jannik Sinner debutta a Madrid venerdì 24 aprile nel Masters 1000 sulla terra rossa, partendo dal secondo turno contro un qualificato. Il numero uno al mondo punta al quinto titolo consecutivo e a rafforzare il primato nel ranking.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al Masters 1000 di Madrid, torneo in programma sulla terra rossa spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno del ranking Atp riparte direttamente dal secondo turno e affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni nel match previsto per venerdì 24 aprile, con orario ancora da definire.

L’obiettivo è chiaro: proseguire la striscia vincente e centrare il quinto successo consecutivo in tornei di questa categoria, traguardo mai raggiunto finora. Un risultato che consoliderebbe ulteriormente la sua posizione in vetta e rafforzerebbe il vantaggio sugli inseguitori, tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il torneo di Madrid rappresenta anche un passaggio importante in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra, con gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros all’orizzonte. Ogni partita diventa utile per trovare ritmo e continuità su una superficie diversa rispetto ai campi duri su cui l’azzurro ha costruito gran parte dei suoi successi recenti.

Il possibile percorso di Sinner nel torneo prevede il secondo turno venerdì 24 aprile, il terzo turno tra domenica 26 e lunedì 27, gli ottavi di finale martedì 28, i quarti tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Le semifinali sono in calendario venerdì 1 maggio, mentre la finale è prevista per domenica 3 maggio.