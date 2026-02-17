Sparatoria a Pawtucket durante partita di hockey: tre morti e tre feriti gravi

Robert Dorgan ha aperto il fuoco durante una partita di hockey scolastica a Pawtucket, in Rhode Island, uccidendo due persone per una lite familiare. L’uomo, presente sugli spalti, ha poi rivolto l’arma contro se stesso.

Una serata sportiva si è trasformata in tragedia a Pawtucket, nel Rhode Island, dove un uomo di 56 anni ha sparato sugli spalti durante un torneo di hockey liceale. Il bilancio è di tre morti, compreso l’attentatore, e tre feriti in condizioni critiche.

L’autore della sparatoria, Robert Dorgan, noto anche con il nome di Roberta Esposito, era il padre di uno degli studenti impegnati nella competizione. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso di mira alcuni familiari e una persona a lui conosciuta, al termine di una disputa privata.

L’uomo era armato con più pistole e ha aperto il fuoco tra il pubblico presente nella pista di ghiaccio. Un civile ha provato a fermarlo subito dopo i primi spari, ma Dorgan aveva con sé una seconda arma, rendendo vano il tentativo di bloccarlo.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto pochi minuti dopo la chiamata ai servizi di emergenza. All’arrivo degli agenti, il 56enne si era già tolto la vita. I soccorritori hanno trasportato i feriti in ospedale, dove restano ricoverati in condizioni molto gravi.

Negli anni precedenti, l’uomo era stato coinvolto in diversi contrasti familiari, anche dopo la separazione dalla moglie avvenuta nel 2021. Sui social aveva pubblicato contenuti dai toni aggressivi e minacciosi, elemento ora al vaglio degli investigatori.

Una donna, uscita dalla stazione di polizia dopo i fatti, ha dichiarato che si trattava di suo padre, riferendo che soffriva di problemi legati alla salute mentale. Le autorità locali, insieme all’ufficio del procuratore generale, stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto.

Il sindaco Donald Grebien ha parlato di una comunità colpita duramente dall’accaduto e ha assicurato supporto alle persone coinvolte, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.