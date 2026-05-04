Sinner vince a Madrid, la dedica ai genitori dopo il successo contro Zverev

Jannik Sinner si è commosso dopo il trionfo a Madrid per il pensiero rivolto ai genitori. In conferenza stampa ha ricordato sacrifici, famiglia e il distacco da casa a 13 anni

Jannik Sinner ha chiuso il Masters 1000 di Madrid con un successo pesante contro Alexander Zverev, conquistando un altro titolo di categoria e rafforzando il suo ruolo di favorito in vista degli Internazionali d’Italia.

Dopo la finale, con il trofeo accanto, il tennista azzurro ha lasciato spazio all’emozione parlando della famiglia. Sinner ha raccontato il legame con i genitori, descrivendoli come persone semplici capaci di farlo sentire protetto quando torna a casa.

Il numero uno azzurro ha spiegato che in famiglia il tennis resta spesso fuori dalle conversazioni. Quel rapporto, ha detto, nasce da disciplina, sacrifici e da una vicinanza rimasta forte nonostante gli anni trascorsi lontano.

Sinner ha poi ricordato una scelta decisiva della sua adolescenza: a 13 anni lasciò casa per trasferirsi in un centro di allenamento. Una decisione necessaria per crescere nel tennis, ma dura soprattutto per i suoi genitori.

Nel passaggio più personale, Sinner ha parlato del peso delle assenze e del tempo che passa. Le sue parole hanno mostrato quanto il percorso sportivo sia stato costruito anche sulla distanza da casa e sui sacrifici della sua famiglia.