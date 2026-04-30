Cobolli-Zverev a Madrid, orario e dove vederla in tv dopo il successo su Medvedev
Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nei quarti del Masters 1000 di Madrid dopo il successo su Medvedev, con il tedesco avanti nei precedenti. Il match serale mette in palio un posto in semifinale.
Flavio Cobolli torna in campo oggi, giovedì 30 aprile, per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver battuto Daniil Medvedev negli ottavi, mentre Alexander Zverev si è qualificato superando il ceco Jakub Mensik.
Il confronto tra l’italiano e il tedesco rappresenta un passaggio chiave nel torneo spagnolo, con in palio l’accesso alle semifinali. L’incontro è programmato in serata, con inizio previsto intorno alle 20.
Nei precedenti complessivi, Zverev è avanti per 2-1. L’unica vittoria di Cobolli è arrivata di recente, pochi giorni fa, nella semifinale dell’Atp 500 di Monaco, risultato che rende il confronto odierno ancora più incerto.
La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis Tv.
Notizie correlate
Atletico Madrid-Real Madrid Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV
Real Madrid-Atlético Madrid Champions League: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming