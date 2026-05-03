Sinner ammette la stanchezza, finale a Madrid contro Zverev tra record e incognita Roma

Jannik Sinner arriva alla finale di Madrid contro Zverev accusando stanchezza dopo settimane intense di vittorie, ma senza rinunciare all’obiettivo del titolo. Il numero uno al mondo punta a chiudere un’altra settimana perfetta.

Jannik Sinner non nasconde la fatica alla vigilia dell’ultimo atto del torneo di Madrid. Dopo settimane vissute sempre al massimo, il tennista italiano ha ammesso di sentirsi affaticato, pur restando concentrato sull’obiettivo. Le vittorie recenti gli hanno dato energia, ma il calendario fitto inizia a pesare.

Il numero uno del mondo arriva alla finale contro Alexander Zverev dopo una serie impressionante di risultati. Dalla sconfitta di Doha non ha più rallentato, mettendo insieme tre Masters 1000 consecutivi e una striscia di successi che lo proietta verso un traguardo mai raggiunto prima nel circuito.

Le cifre raccontano il dominio: in circa due mesi Sinner ha ottenuto 22 vittorie lasciando appena due set agli avversari. Un rendimento che ha messo in difficoltà anche i rivali più attrezzati, incapaci finora di trovare contromisure efficaci.

Resta però un’incognita legata ai prossimi impegni. Il torneo di Roma si avvicina e il tennista italiano potrebbe valutare una pausa per arrivare nelle migliori condizioni al Roland Garros. Al momento non ci sono decisioni ufficiali, ma i tempi di recupero saranno determinanti.

La finale di Madrid è in programma alle 17. Dall’altra parte della rete, Zverev cerca di interrompere una serie negativa negli scontri diretti e prova a giocarsi le sue chance, nonostante dichiarazioni prudenti alla vigilia. L’incontro sarà trasmesso in Italia su Sky Sport e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.