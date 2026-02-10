Davide Proto ritrovato a Berlino: il 26enne salernitano era scomparso da Bologna

Ritrovato a Berlino il giovane studente di Salerno sparito da Bologna il 7 febbraio. Le ricerche erano partite dopo giorni di silenzio. Decisiva una segnalazione arrivata dalla Germania.

Davide Proto, 26 anni, originario di Salerno e iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, è stato rintracciato a Berlino dopo giorni di apprensione. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce il 7 febbraio, lasciando senza notizie amici e familiari nel capoluogo emiliano.

La scomparsa aveva fatto scattare l’allarme e portato all’attivazione delle ricerche, coordinate anche dall’Associazione Penelope su richiesta della famiglia. Nei giorni successivi sono arrivate migliaia di segnalazioni da diverse città europee, tutte vagliate una per una.

Leggi anche: Francesco Diviesti trovato morto nelle campagne di Canosa: il 26enne era scomparso da Barletta

A consentire l’individuazione del ragazzo è stata una foto scattata a Berlino, ritenuta attendibile e poi confermata. Da lì è stato possibile ricostruire la presenza di Davide nella capitale tedesca e arrivare al ritrovamento.

La notizia è stata resa nota dall’avvocata Barbara Iannuccelli, che ha seguito il caso fin dalle prime ore. Il giovane è stato localizzato e la famiglia è stata immediatamente informata dell’esito positivo delle ricerche.