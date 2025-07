Gianna Nannini, frattura al braccio durante il concerto a Wiesbaden: il tour europeo continua senza sosta

Incredibile ma vero: Gianna Nannini, nonostante una frattura al braccio occorsa durante il concerto a Wiesbaden, continua il suo tour europeo con grinta e determinazione. La rocker senese ha dimostrato ancora una volta che la passione per la musica supera ogni ostacolo, regalando un’esibizione memorabile nonostante il dolore. La sua tenacia è un esempio di dedizione e forza, e il tour prosegue senza sosta, confermando il suo spirito indomabile.

Gianna Nannini non si ferma neanche davanti a una frattura al braccio. Durante il concerto del 21 luglio al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, la rocker senese ha subito un infortunio mentre era sul palco, colpendo violentemente il braccio e riportando una frattura al radio.

Nonostante il dolore, l’energia della cantante non è venuta meno: la performance è stata un’esplosione di rock ed emozioni, accolta con entusiasmo da un pubblico da tutto esaurito. Il live in Germania è stato il terzo sold out consecutivo di questa tournée, confermando la forza scenica e l’impatto musicale dell’artista toscana.

Gianna proseguirà il tour con un tutore al braccio per limitare i movimenti, ma ha deciso di non interrompere le esibizioni. Nessuna pausa, solo rock e passione. Il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 continua come da programma, senza variazioni.

Dopo le tappe in Germania a Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, il tour approda in Italia e in Svizzera con date previste a Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez.

Il gran finale sarà a settembre con due eventi speciali: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, già tutto esaurito.

Neppure una frattura riesce a spegnere la voce di Gianna Nannini. Il tour continua, e lei è pronta a cantare più forte che mai.