Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta tv

Home / Social News / Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, il numero 2 del mondo sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.

Sinner contro Cerundolo: un duello che promette spettacolo

Il match andrà in scena non prima delle ore 15 sul campo centrale del Foro Italico. Dopo aver superato agilmente i primi due turni contro Navone e De Jong, l’azzurro si prepara ad affrontare un avversario insidioso: Cerundolo è stato infatti l’ultimo a batterlo sulla terra rossa romana, proprio agli ottavi dell’edizione 2023.

I precedenti tra i due sono in perfetto equilibrio: quattro confronti e due vittorie a testa. Questo rende la sfida ancora più incerta e carica di attesa, soprattutto per i tifosi italiani che sperano di vedere Sinner avanzare ai quarti.

Dove vedere Sinner-Cerundolo in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con copertura completa dell’intera giornata di gare. Sarà possibile seguirla anche in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go, Now e RaiPlay, accessibili da smartphone, tablet e PC.

Altri aggiornamenti su Sinner

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.

Sinner incanta Roma: batte De Jong e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner continua a brillare agli Internazionali d’Italia 2025. Lunedì 12 maggio, il numero uno del mondo ha superato Jesper De Jong con un netto 6-4, 6-2, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano.

Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis.