Italia ai Mondiali 2026: sorteggio playoff di oggi, orario, avversarie e dove seguirlo

Giornata chiave per l’ nella corsa ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 20 novembre, la Nazionale guidata dal ct Gennaro Gattuso scopre il percorso dei playoff che metteranno in palio gli ultimi posti per il torneo in USA, Messico e Canada della prossima estate.

Gli azzurri dovranno superare una semifinale e poi una finale per conquistare uno dei 48 posti disponibili nella fase finale. Il sorteggio definirà l’incrocio completo, con calendario e possibili avversarie.

Le seconde classificate dei gironi che accedono ai playoff sono: Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca. A queste si aggiungono, tramite Nations League, Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

La composizione delle fasce vede in prima Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina. In seconda Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza Irlanda, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. In quarta Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

Secondo il regolamento, le squadre delle prime due fasce affronteranno in semifinale, in casa, le nazionali della quarta e terza. La sede della finale sarà invece estratta durante il sorteggio. L’Italia affronterà una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.

Il sorteggio dei playoff per i Mondiali è previsto oggi alle 13 da Zurigo. Le semifinali si giocheranno il 26 marzo, mentre le finali il 31 marzo.

L’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in diretta su Sky Sport 24 (canale 200). Disponibile anche in streaming su NOW, RaiPlay, Sky Go e sul sito o sul canale YouTube della Fifa.