Italia ai Mondiali 2026: sorteggio playoff di oggi, orario, avversarie e dove seguirlo
Giornata chiave per l’
Gli azzurri dovranno superare una semifinale e poi una finale per conquistare uno dei 48 posti disponibili nella fase finale. Il sorteggio definirà l’incrocio completo, con calendario e possibili avversarie.
Le seconde classificate dei gironi che accedono ai playoff sono: Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca. A queste si aggiungono, tramite Nations League, Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.
La composizione delle fasce vede in prima Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina. In seconda Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza Irlanda, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. In quarta Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.
Secondo il regolamento, le squadre delle prime due fasce affronteranno in semifinale, in casa, le nazionali della quarta e terza. La sede della finale sarà invece estratta durante il sorteggio. L’Italia affronterà una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.
Il sorteggio dei playoff per i Mondiali è previsto oggi alle 13 da Zurigo. Le semifinali si giocheranno il 26 marzo, mentre le finali il 31 marzo.
L’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in diretta su Sky Sport 24 (canale 200). Disponibile anche in streaming su NOW, RaiPlay, Sky Go e sul sito o sul canale YouTube della Fifa.