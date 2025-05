Inter-Lazio 2-2: Pedro rovina la festa scudetto all'Inter, Inzaghi fermato a San Siro

Home / Social News / Inter-Lazio 2-2: Pedro rovina la festa scudetto all'Inter, Inzaghi fermato a San Siro

L’inizio di gara si caratterizza per un ritmo intenso, con l’Inter subito determinata a consolidare la corsa scudetto. Bisseck e Dumfries sbloccano il punteggio, ma Pedro riporta la Lazio in parità, modificando gli equilibri di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Inter e Lazio pareggiano 2-2 nel big match della penultima giornata di Serie A disputato a San Siro domenica 18 maggio. I nerazzurri di Simone Inzaghi si portano in vantaggio due volte con Bisseck e Dumfries, ma una doppietta di Pedro regala ai biancocelesti un punto pesante e frena la corsa verso il titolo. Pedro protagonista, l’Inter manca il sorpasso sul Napoli L’inizio di gara è equilibrato. L’Inter tiene il possesso e cerca spazi centrali, mentre la Lazio si difende con ordine e riparte con Nuno Tavares e Isaksen. L’occasione più nitida della prima frazione capita proprio al danese, murato da Sommer in uscita. Al 47’ arriva il vantaggio nerazzurro: su calcio d’angolo il pallone resta in area e Bisseck è il più lesto a calciare sotto la traversa. Nella ripresa la Lazio alza il baricentro, ma l’Inter resta compatta. Al 70’ Sommer salva ancora su Dia, ma al 72’ i biancocelesti trovano il pari con Pedro, servito in area da Vecino: inizialmente annullato per fuorigioco, il gol viene convalidato dal Var. Passano solo otto minuti e Calhanoglu pennella su punizione per Dumfries, che di testa firma il 2-1. Nel finale succede di tutto. Al 90’ Pedro trasforma un rigore assegnato dopo revisione Var per tocco di mano di Bisseck. Arnautovic ha la palla match a porta vuota nei minuti di recupero ma spreca malamente. Poco dopo gli viene annullato anche un gol per fuorigioco. Con questo pari l’Inter sale a 78 punti, uno in meno del Napoli capolista. La Lazio raggiunge quota 65 ma viene superata dalla Roma, ora a +2. Il sogno scudetto dei nerazzurri resta in bilico, mentre Pedro si prende la scena con una doppietta da ex campione.

Altri aggiornamenti su Inter

Torino-Inter Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, dove vederla in TV e streaming

Dopo la storica impresa in Champions League contro il Barcellona, l’Inter torna in campo in Serie A con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto.

Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League

L’Inter conquista una storica qualificazione alla finale di Champions League battendo 4-3 il Barcellona dopo 120 minuti infuocati a San Siro.

Inter-Barcellona, semifinale Champions League: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

Tutto pronto per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League in programma oggi, martedì 6 maggio, alle ore 21:00.