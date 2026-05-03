Inter a un passo dallo scudetto, basta un punto contro il Parma per festeggiare a San Siro
Inter può vincere lo scudetto 2026 contro il Parma grazie al pareggio tra Como e Napoli. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro per chiudere i conti con tre giornate di anticipo e festeggiare davanti al proprio pubblico.
L’Inter scende in campo oggi, domenica 3 maggio, con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo di campione d’Italia. A San Siro arriva il Parma e ai nerazzurri è sufficiente anche un pareggio per mettere al sicuro lo scudetto numero 21 della loro storia.
La squadra allenata da Cristian Chivu arriva all’appuntamento forte del vantaggio accumulato nelle ultime settimane. Il pareggio senza reti tra Como e Napoli ha reso ancora più favorevole la situazione in classifica. Con 79 punti contro i 70 degli azzurri, un punto basterebbe per portare il distacco a 10 lunghezze, irraggiungibili con sole tre giornate rimaste.
Il Parma si presenta a Milano senza particolari pressioni, avendo già ottenuto la salvezza con 42 punti. Un fattore che potrebbe incidere sull’approccio alla gara, mentre l’Inter punta a chiudere i conti davanti ai propri tifosi.
Anche il Milan, attualmente terzo a quota 67, non rappresenta più una minaccia concreta. Pure in caso di vittoria contro il Sassuolo, i rossoneri salirebbero a 70 punti, restando comunque troppo lontani per sperare di agganciare la capolista nelle ultime tre partite.
Per l’Inter sarebbe un ritorno al titolo festeggiato in casa dopo molti anni. L’ultima volta risale al 28 maggio 1989, quando i nerazzurri batterono il Napoli 2-1. Oggi, davanti al pubblico di San Siro, può arrivare un nuovo capitolo nella storia del club.
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