Charlize Theron ricorda il padre violento, spari contro la porta e la madre che lo uccise per salvarla

Charlize Theron racconta la notte del 1991 in cui il padre ubriaco sparò contro di lei e la madre. L’uomo minacciava di ucciderle entrambe nella fattoria di Benoni, ma la donna reagì e lo fermò per difendersi.

Nel giugno del 1991, nella fattoria di famiglia a Benoni, in Sudafrica, la vita di Charlize Theron cambiò per sempre. Aveva 15 anni quando il padre, in stato di ebbrezza, rientrò a casa fuori controllo e iniziò a urlare minacce di morte contro lei e la madre.

Quella sera, secondo il racconto dell’attrice, tutto partì da un episodio insignificante. Il padre interpretò male un gesto della figlia e, già alterato dall’alcol, reagì con violenza. Il clima precipitò rapidamente: dalla guida aggressiva fino al cancello di casa, la tensione si trasformò in paura concreta.

L’uomo iniziò a sparare all’esterno della proprietà, poi si avvicinò alla casa. Charlize e la madre si rifugiarono nella camera da letto, cercando di bloccare una porta senza serratura. Poco dopo, i colpi di pistola attraversarono il legno: i proiettili passarono da parte a parte senza colpirle. L’attrice ricorda quel momento come un puro caso di sopravvivenza.

La situazione degenerò ulteriormente quando il padre cercò di recuperare un’arma più potente. A quel punto, la madre, Gerda Maritz, prese la propria pistola e sparò per fermarlo. L’uomo morì sul posto. La giustizia stabilì che si trattò di legittima difesa e la donna non fu accusata.

A distanza di anni, Theron torna su quella notte per spiegare quanto la violenza domestica sia diffusa e spesso ignorata. Il suo racconto nasce dall’esperienza diretta di chi è riuscita a salvarsi, ma anche dalla volontà di dare voce a chi vive situazioni simili.