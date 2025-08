Charlize Theron compie 50 anni: icona dell'action, simbolo di forza e libertà femminile

Charlize Theron compie 50 anni il 7 agosto e festeggia mezzo secolo di vita e carriera con la stessa intensità con cui ha affrontato il grande schermo. Attrice premio Oscar, produttrice, attivista e sex symbol fuori dagli schemi, la diva sudafricana si racconta senza filtri al podcast ‘Call Her Daddy’: “Mi godo il sesso come non ho mai fatto a 20 o 30 anni. Ho fatto sesso con un ragazzo di 26 anni ed è stato pazzesco. Amo la mia indipendenza, non devo rendere conto a nessuno”.

Nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica, la vita di Theron è segnata fin dall’adolescenza da un evento drammatico: a 15 anni, suo padre alcolizzato aggredì la madre, che lo uccise per legittima difesa. La donna fu assolta. Un trauma che non ha fermato Charlize, ma che ne ha forgiato il carattere. Dopo un inizio come modella, si trasferisce a Los Angeles per inseguire il sogno del cinema, imponendosi grazie al talento prima ancora che alla bellezza.

Il primo successo arriva nel 1997 con “L’avvocato del diavolo” al fianco di Al Pacino e Keanu Reeves, seguito da “Le regole della casa del sidro” (1999) con Tobey Maguire e Michael Caine. Nel 2004 arriva la consacrazione: in “Monster” di Patty Jenkins interpreta la serial killer Aileen Wuornos, guadagnandosi l’Oscar come Miglior attrice e diventando la prima donna africana a ricevere l’ambita statuetta. Roger Ebert definì la sua interpretazione “una delle più grandi della storia del cinema”.

Per quel ruolo, Theron si trasformò fisicamente: ingrassò 15 chili e si sottopose a lunghe sessioni di trucco. Un anno dopo ricevette la stella sulla Walk of Fame. Da lì, la sua carriera si è divisa tra blockbuster e cinema d’autore: “North Country” (2005), “Tully” (2018), ma anche titoli action che l’hanno resa una vera e propria regina dell’action: “Aeon Flux”, “Mad Max: Fury Road” (2015), “Fast & Furious 8” (2017), “Atomic Blonde” (2017), “The Old Guard” (2020) e il sequel “The Old Guard 2” (2025).

Theron ha reinventato l’archetipo della donna nei film d’azione: non una spalla maschile, ma una protagonista autonoma, intensa, capace di coniugare forza fisica e profondità emotiva. Ha dimostrato che una donna può sostenere da sola un film ad alto budget, sfidando i limiti imposti dall’industria.

Oltre alla recitazione, è attiva come produttrice con la sua casa di produzione Denver and Delilah, promuovendo storie femminili e battendosi contro gli stereotipi di genere. È anche una voce attiva per i diritti umani: nel 2007 ha fondato il Charlize Theron Africa Outreach Project per combattere HIV e povertà tra i giovani africani. Da anni sostiene la causa LGBTQ+, i diritti delle donne e la protezione degli animali.

A 50 anni, Charlize Theron continua a ridefinire il concetto di femminilità a Hollywood. Con la sua carriera, la sua storia e la sua libertà, resta un simbolo di trasformazione e autodeterminazione.